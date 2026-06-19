Milano
14:21
52.908
+0,42%
Nasdaq
18-giu
30.406
0,00%
Dow Jones
18-giu
51.565
+0,14%
Londra
14:21
10.362
-0,36%
Francoforte
14:21
24.985
-0,17%
Venerdì 19 Giugno 2026, ore 14.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: brillante l'andamento di Repsol
Madrid: brillante l'andamento di Repsol
Migliori e peggiori
,
In breve
19 giugno 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Scambia in profit la
società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, che lievita del 2,21%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: rosso per Repsol
Madrid: rosso per Repsol
Madrid: scambi in positivo per Repsol
Madrid: giornata negativa in Borsa per Repsol
Titoli e Indici
Repsol
+2,02%
Altre notizie
Madrid: scambi al rialzo per Repsol
Madrid: performance negativa per Repsol
Madrid: andamento rialzista per Repsol
Madrid: i venditori si accaniscono su Repsol
Madrid: rosso per Repsol
Madrid: positiva la giornata per Repsol
Guide
Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano
Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco...
leggi tutto