Madrid: nuovo spunto rialzista per Sacyr
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che lievita del 2,81%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sacyr rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Sacyr classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,95 Euro e primo supporto individuato a 4,836. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,064.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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