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Madrid: nuovo spunto rialzista per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: nuovo spunto rialzista per Indra
Rialzo marcato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.
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