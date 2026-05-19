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Madrid: nuovo spunto rialzista per Indra
Migliori e peggiori
,
In breve
19 maggio 2026 - 09.50
Rialzo marcato per la
multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.
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