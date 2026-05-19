Milano 14:19
48.623 -0,09%
Nasdaq 18-mag
28.994 0,00%
Dow Jones 18-mag
49.686 +0,32%
Londra 14:19
10.378 +0,53%
Francoforte 14:20
24.625 +1,31%

Madrid: nuovo spunto rialzista per Amadeus IT

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: nuovo spunto rialzista per Amadeus IT
Bene l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, con un rialzo del 2,19%.
Condividi
```