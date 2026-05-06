Madrid: positiva la giornata per Indra

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che tratta in utile del 2,41% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Indra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,35%, rispetto a +2,04% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





La tendenza di breve dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT è in rafforzamento con area di resistenza vista a 54,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,38. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```