Madrid: positiva la giornata per Indra
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che tratta in utile del 2,41% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Indra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,35%, rispetto a +2,04% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
La tendenza di breve dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT è in rafforzamento con area di resistenza vista a 54,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,38. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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