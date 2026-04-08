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/ Madrid: preme sull'acceleratore Indra
Madrid: preme sull'acceleratore Indra
Migliori e peggiori
,
In breve
08 aprile 2026 - 13.00
Grande giornata per la
multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,86%.
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