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Madrid: movimento negativo per Indra
Migliori e peggiori
,
In breve
09 aprile 2026 - 09.50
Seduta in ribasso per la
multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che mostra un decremento del 2,61%.
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