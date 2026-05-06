Madrid: risultato positivo per Ferrovial

(Teleborsa) - Avanza la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti , che guadagna bene, con una variazione del 2,23%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ferrovial rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Ferrovial mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 60,75 Euro. Rischio di discesa fino a 60,03 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 61,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```