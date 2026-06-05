Milano 14:23
50.173 0,00%
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Dow Jones 4-giu
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Londra 14:24
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Madrid: risultato positivo per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Acciona
Seduta positiva per la società elettrica spagnola, che avanza bene del 2,22%.
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