Madrid: positiva la giornata per Ferrovial
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, che tratta in utile del 2,11% sui valori precedenti.
Se si analizza l'andamento del titolo con l'Ibex 35 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario tecnico di Ferrovial mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 57,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 58,26. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 57,74.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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