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Male Laboratorios Farmaceuticos Rovi sul mercato azionario di Madrid

Migliori e peggiori, In breve
Male Laboratorios Farmaceuticos Rovi sul mercato azionario di Madrid
Ribasso scomposto per il gruppo farmaceutico spagnolo, che esibisce una perdita secca del 13,39% sui valori precedenti.
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