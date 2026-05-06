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/ Male Laboratorios Farmaceuticos Rovi sul mercato azionario di Madrid
Male Laboratorios Farmaceuticos Rovi sul mercato azionario di Madrid
Migliori e peggiori
,
In breve
06 maggio 2026 - 09.50
Ribasso scomposto per il
gruppo farmaceutico spagnolo
, che esibisce una perdita secca del 13,39% sui valori precedenti.
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-15,89%
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