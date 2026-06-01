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Male Avio sul mercato azionario di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Male Avio sul mercato azionario di Piazza Affari
Retrocede molto l'azienda aerospaziale italiana, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,25%.
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