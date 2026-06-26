Madrid: scambi negativi per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo farmaceutico spagnolo , che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' Ibex 35 , ad evidenza del fatto che il movimento di Laboratorios Farmaceuticos Rovi subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di Laboratorios Farmaceuticos Rovi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58,82 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 57,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 59,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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