Madrid: scambi negativi per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo farmaceutico spagnolo, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento di Laboratorios Farmaceuticos Rovi subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status tecnico di Laboratorios Farmaceuticos Rovi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58,82 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 57,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 59,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```