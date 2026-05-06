New York: i venditori si accaniscono su Verisk Analytics

(Teleborsa) - Ribasso per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari , che tratta in perdita del 4,33% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Verisk Analytics rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di Verisk Analytics che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 169,8 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 177,5. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 167.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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