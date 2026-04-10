Perde Verisk Analytics sul mercato di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari , che soffre con un calo del 4,29%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Verisk Analytics , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Verisk Analytics mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 159,3 USD con area di resistenza individuata a quota 167,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 156,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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