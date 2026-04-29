New York: su di giri Verisk Analytics
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, che tratta in rialzo del 7,16%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Verisk Analytics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Verisk Analytics rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Verisk Analytics mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 181,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 193,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 173,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```