New York: su di giri Verisk Analytics

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari , che tratta in rialzo del 7,16%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Verisk Analytics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Verisk Analytics rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Verisk Analytics mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 181,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 193,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 173,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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