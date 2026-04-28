New York: risultato positivo per Verisk Analytics
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,49%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Verisk Analytics, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Verisk Analytics evidenzia un declino dei corsi verso area 176,2 USD con prima area di resistenza vista a 181,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 173,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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