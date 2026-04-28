New York: risultato positivo per Verisk Analytics

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,49%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Verisk Analytics , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Verisk Analytics evidenzia un declino dei corsi verso area 176,2 USD con prima area di resistenza vista a 181,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 173,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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