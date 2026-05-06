Parigi: in calo TotalEnergies
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia petrolifera e del gas francese, in flessione dell'1,87% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TotalEnergies, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di TotalEnergies classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 78,42 Euro e primo supporto individuato a 77,51. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 79,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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