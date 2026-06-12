Parigi: in calo TotalEnergies
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia petrolifera e del gas francese, che mostra un decremento del 2,86%.
Lo scenario su base settimanale di TotalEnergies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di TotalEnergies rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 76,34 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 75. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 77,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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