Parigi: in calo TotalEnergies

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia petrolifera e del gas francese , che mostra un decremento del 2,86%.



Lo scenario su base settimanale di TotalEnergies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di TotalEnergies rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 76,34 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 75. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 77,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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