Parigi: giornata negativa in Borsa per TotalEnergies
(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia petrolifera e del gas francese, che mostra un -5,11%.
La tendenza ad una settimana di TotalEnergies è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per TotalEnergies, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 71,81 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 73,27. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 71,15.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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