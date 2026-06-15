Parigi: giornata negativa in Borsa per TotalEnergies

(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia petrolifera e del gas francese , che mostra un -5,11%.



La tendenza ad una settimana di TotalEnergies è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per TotalEnergies , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 71,81 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 73,27. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 71,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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