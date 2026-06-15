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TotalEnergies scivola in fondo al mercato di Parigi

Migliori e peggiori, In breve
TotalEnergies scivola in fondo al mercato di Parigi
A picco la compagnia petrolifera e del gas francese, che presenta un pessimo -5,01%.
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