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Parigi: preme sull'acceleratore Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: preme sull'acceleratore Renault
Prepotente rialzo per la casa automobilistica francese, che mostra una salita bruciante del 5,29% sui valori precedenti.
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