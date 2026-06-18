Parigi: calo per Renault

(Teleborsa) - Retrocede la casa automobilistica francese , con un ribasso del 2,24%.



La tendenza ad una settimana di Renault è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Renault mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,33 Euro con area di resistenza individuata a quota 27,17. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 26,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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