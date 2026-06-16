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Parigi: in calo Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Renault
Seduta in ribasso per la casa automobilistica francese, che mostra un decremento del 2,78%.
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