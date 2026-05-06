Piazza Affari: accelera Moncler

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda nota per i piumini , che mostra una salita bruciante del 4,25% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Moncler rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico dell' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 52,42 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,98. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 50,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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