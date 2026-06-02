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Piazza Affari: in calo Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Fincantieri
Retrocede il principale complesso cantieristico al mondo, con un ribasso del 2,02%.
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