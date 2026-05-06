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Piazza Affari: exploit di Unicredit
Migliori e peggiori
,
In breve
06 maggio 2026 - 12.30
Protagonista l'
istituto di credito
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,20%.
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