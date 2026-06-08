Milano 9:40
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Londra 9:40
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24.535 -0,91%

Piazza Affari: exploit di Banca MPS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: exploit di Banca MPS
Ottima performance per l'istituto di Rocca Salimbeni, che scambia in rialzo del 9,49%.
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