Milano 17:21
50.556 +0,69%
Nasdaq 17:21
29.128 -0,97%
Dow Jones 17:21
50.785 0,00%
Londra 17:21
10.280 -0,89%
Francoforte 17:20
24.547 -0,28%

Piazza Affari: exploit di Tamburi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: exploit di Tamburi
Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che tratta in rialzo del 7,87%.
Condividi
```