Piazza Affari: risultato positivo per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Scambia in profit la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , che lievita del 2,15%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caltagirone SpA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Caltagirone SpA mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 10,28 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 9,77. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 10,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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