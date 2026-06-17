Piazza Affari: scambi in positivo per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Avanza la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , che guadagna bene, con una variazione del 2,80%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caltagirone SpA più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Caltagirone SpA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,44 Euro e primo supporto individuato a 9,97. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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