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Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Webuild
Migliori e peggiori
,
In breve
06 maggio 2026 - 12.30
Brillante rialzo per la
società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,93%.
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