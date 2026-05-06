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Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Webuild

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Webuild
Brillante rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,93%.
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