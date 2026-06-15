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A Piazza Affari, forte ascesa per Webuild

Migliori e peggiori, In breve
A Piazza Affari, forte ascesa per Webuild
Effervescente la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,31%.
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