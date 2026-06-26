Milano 13:37
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Nasdaq 25-giu
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Dow Jones 25-giu
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Londra 13:37
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Francoforte 13:37
24.685 -1,24%

Webuild in discesa a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Webuild in discesa a Piazza Affari
Pressione sulla società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,03%.
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