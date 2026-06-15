A Piazza Affari, forte ascesa per Webuild
(Teleborsa) - Rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,31%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Webuild più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro di medio periodo di Webuild ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 2,611 Euro. Primo supporto individuato a 2,549. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 2,673.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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