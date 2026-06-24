Piazza Affari: in calo Webuild

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che mostra un decremento dell'1,82%.



L'andamento di Webuild nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Webuild si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,351 Euro. Prima resistenza a 2,403. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,331.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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