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SILVER dell'1/05/2026

Finanza
SILVER dell'1/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 maggio

Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,25%.

L'esame di breve periodo dell'argento classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 76,79 e primo supporto individuato a 72,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 80,81.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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