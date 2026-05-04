SILVER dell'1/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 maggio
Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,25%.
L'esame di breve periodo dell'argento classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 76,79 e primo supporto individuato a 72,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 80,81.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)