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Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 5,72% alle 04:50

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 62.915,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 5,72% alle 04:50
Tokyo lievita in modo prepotente del 5,72% alle 04:50 e passa di mano a 62.915,87 punti.
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