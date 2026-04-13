Fastenal, in calo nel pre-market di Wall Street dopo la trimestrale in linea con il consensus

Fastenal Company

(Teleborsa) -, azienda leader nella distribuzione all'ingrosso di forniture industriali e per l'edilizia quotata al Nasdaq, viaggia in netto ribasso nel pre-market di Wall Street, dopo l'annuncio dei risultati del primo trimestre 2026 in linea con le aspettative degli analisti.L'è aumentato su base annua del 13,6% a 0,30 dollari, in linea con le stime del consenso, sudi 2,2 miliardi di dollari, anch’essi in linea con le aspettative. I ricavi sono aumentati del 12,4% rispetto al primo trimestre del 2025, trainati da guadagni di quota e da una domanda diffusa nei principali mercati finali. Lesono salite del 12,4% su base annua a 34,9 milioni di dollari.Ilsi è espanso di 20 punti base al 20,3%, riflettendo la leva operativa e la disciplina dei costi, sebbene questo sia stato parzialmente compensato da uno spostamento in corso nel mix di clientela. Ilè sceso al 44,6% dal 45,1% del periodo dell’anno precedente, sotto pressione per dinamiche prezzo/costo sfavorevoli di circa 50 punti base e venti contrari dai costi di trasporto e dagli sconti ai clienti.L’è aumentato del 13,8% a 339,8 milioni di dollari, mentre ilè salito del 44,3% a 378,4 milioni, rappresentando il 111% dell’utile netto, sostenuto da una gestione disciplinata del capitale circolante.Fastenal haattraverso dividendi per 275,6 milioni e riacquisti di azioni per 20,1 milioni durante il trimestre.La Società ha sottoscritto 6.950 dispositivi FASTBin e FASTVend ponderati durante il trimestre e ha mantenuto la guidance per l’intero anno 2026 tra 28.000 e 30.000 unità equivalenti di macchine.