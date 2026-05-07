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Francoforte: calo per Siemens Healthineers
Migliori e peggiori
,
In breve
07 maggio 2026 - 09.50
Si muove verso il basso il
produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio
, con una flessione del 2,92%.
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