Milano 12:29
52.201 -1,13%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 12:30
10.411 -0,26%
Francoforte 12:30
24.888 -1,00%

Siemens Energy scivola in fondo al mercato di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Siemens Energy scivola in fondo al mercato di Francoforte
Si muove in perdita il leader delle energie rinnovabili, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,95% sui valori precedenti.
Condividi
```