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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy
Avanza il leader delle energie rinnovabili, che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.
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