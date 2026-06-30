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Francoforte: al centro degli acquisti Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: al centro degli acquisti Siemens Energy
Brilla il leader delle energie rinnovabili, che passa di mano con un aumento del 4,88%.
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