Francoforte: scambi al rialzo per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Scambia in profit Rational Aktiengesellschaft , che lievita del 3,27%.



La tendenza ad una settimana di Rational Aktiengesellschaft è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di Rational Aktiengesellschaft mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 684,5 Euro. Rischio di discesa fino a 666,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 702,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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