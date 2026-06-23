Francoforte: movimento negativo per Rational Aktiengesellschaft
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Rational Aktiengesellschaft, che mostra un decremento del 2,86%.
Il movimento di Rational Aktiengesellschaft, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Rational Aktiengesellschaft, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 652,8 Euro. Primo supporto visto a 639,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 635,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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