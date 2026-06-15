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Francoforte: in forte denaro Rational Aktiengesellschaft

Migliori e peggiori
Francoforte: in forte denaro Rational Aktiengesellschaft
(Teleborsa) - Grande giornata per Rational Aktiengesellschaft, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,61%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rational Aktiengesellschaft rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Rational Aktiengesellschaft, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 689,7 Euro. Primo supporto visto a 665,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 649,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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