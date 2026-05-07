Francoforte: scambi negativi per RWE

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia energetica tedesca , che mostra un decremento del 2,39%.



La tendenza ad una settimana di RWE è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore tedesco di energia , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 58,8 Euro. Primo supporto visto a 57,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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