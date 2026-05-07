Francoforte: scambi negativi per RWE
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia energetica tedesca, che mostra un decremento del 2,39%.
La tendenza ad una settimana di RWE è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore tedesco di energia, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 58,8 Euro. Primo supporto visto a 57,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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