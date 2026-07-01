Milano 10:59
51.661 -0,04%
Nasdaq 30-giu
30.276 0,00%
Dow Jones 30-giu
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Londra 10:59
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Francoforte 10:59
25.066 +0,28%

Londra: calo per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per JD Sports Fashion
Composto ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, in flessione del 2,57% sui valori precedenti.
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