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Londra: scambi in positivo per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Bene il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, con un rialzo dell'1,97%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di JD Sports Fashion rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di JD Sports Fashion mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,8275 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8459. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8153.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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