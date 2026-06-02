Londra: risultato positivo per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Balza in avanti la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,77%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Auto Trader Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di Auto Trader Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 4,702 sterline. Supporto visto a quota 4,546. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4,858.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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